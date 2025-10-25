На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат усомнился в возможности трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского

Депутат Чепа: Путин и Трамп быстрее договорятся о встрече, чем втроем с Зеленским
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press/Keystone Press Agency

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп быстрее договорятся о личной встрече один на один, чем о тройной с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Россия и Соединенные Штаты ближе к договоренности, «чем Украина». На Киев оказывается серьезное давление со стороны Европы, отметил депутат. Зеленского очень трудно отделить от его европейских коллег, считает Чепа.

«Поэтому я думаю, что Путин с Трампом гораздо быстрее договорятся о двойной встрече, чем о совместной с Зеленским», — предположил он.

Депутат также заявлял, что разрешение конфликта на Украине возможно только дипломатическим путем, однако подход Владимира Зеленского и стран Запада к переговорам в корне не устраивает Россию. По его словам, Россию интересует конкретика и четкое понимание того, как исключить первопричины, повлекшие конфликт Москвы и Киева.

Ранее в МИД РФ обвинили Евросоюз в срыве прямых контактов России и США.

