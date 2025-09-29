На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала

МИД КНДР: страна никогда не откажется от своего ядерного потенциала

КНДР никогда не откажется от своего ядерного потенциала. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Ким Сон Гён в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН, трансляция велась на сайте всемирной организации.

«Навязывание так называемой «денуклеаризации» КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала», — сказал замглавы ведомства.

22 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика не откажется от ядерного оружия. Он отметил, что множество сил поддерживают «американскую мантру о денуклеаризации». Ким Чен Ын добавил, что указанные силы «игнорируют суверенитет» Северной Кореи.

27 сентября Ким Чен Ын заявил, что первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны является развитие ядерного потенциала КНДР. Он уточнил, что Северная Корея должна «непрерывно ковать и обновлять ядерный щит и меч».

Ранее в КНДР обвинили США в подготовке к ядерной войне.

