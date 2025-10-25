Экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал не испытывать терпение России провокациями. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Glenn Diesen.

«Эскалация всегда была стратегией Украины, потому что Украина жаждет, чтобы НАТО превратилось в полноценного участника конфликта, а Россия не делает ничего, что могло бы этому способствовать», — пояснил Риттер.

Он добавил, что русские «сыты по горло этой эскалацией», и пока Соединенные Штаты сомневаются, Россия полна решимости.

Накануне российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что единственным способом избежать крупного военного конфликта является демонстрация военной мощи России.

По словам Коца, президент Владимир Путин ранее намекнул на наличие у РФ «парочки сюрпризов», которые стоит продемонстрировать. Военкор призвал преподнести сюрприз на ядерном полигоне.

Военкор добавил, что в случае эскалации конфликта наиболее пострадавшей стороной окажется Украина, причем каждое последующее предложение Киеву будет менее выгодным, чем предыдущее.

Ранее в посольстве отреагировали на призыв генштаба ВС Франции готовиться к войне с РФ.