Медведчук: Зеленский сам спилил сук, на котором сидел

Украинский лидер Владимир Зеленский «сам спилил сук, на котором сидел», уничтожив политических оппонентов, в таких условиях отставки президента может добиться только «партия войны». Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел», — подчеркнул он.

По словам Медведчука, украинский лидер уничтожил все антивоенные движения на Украине, политическую оппозицию, выступающую за мир и способную вывести страну из конфликта.

Теперь Зеленский может быть смещен только партией войны, считает политик.

До этого Медведчук отмечал, что выборы президента на Украине не изменят ситуацию, необходима полная капитуляция «киевского режима».

