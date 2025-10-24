На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук рассказал о единственной силе, способной сместить Зеленского

Медведчук: Зеленский сам спилил сук, на котором сидел
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский «сам спилил сук, на котором сидел», уничтожив политических оппонентов, в таких условиях отставки президента может добиться только «партия войны». Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел», — подчеркнул он.

По словам Медведчука, украинский лидер уничтожил все антивоенные движения на Украине, политическую оппозицию, выступающую за мир и способную вывести страну из конфликта.

Теперь Зеленский может быть смещен только партией войны, считает политик.

До этого Медведчук отмечал, что выборы президента на Украине не изменят ситуацию, необходима полная капитуляция «киевского режима».

Ранее стало известно, что население Украины уменьшилось на 8,6 млн человек за шесть лет.

