Дмитриев рассказал о неизвестном для США факте о России

Дмитриев: более 99% американцев не знают, что РФ хотела вступить в НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО. Об этом он сообщил в интервью журналистке Ларе Логан.

По словам Дмитриева, многие просто не понимают интересов России, а ведь Москва просто не хотела, чтобы Североатлантический альянс слишком приближался к ее границам.

«И представьте, готов поспорить, что 99,999 процентов американцев не знают, что президент [России Владимир] Путин предлагал вступить в НАТО», — поделился Дмитриев.

23 октября генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что государства альянса будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнут к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

1 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности республики и стран — членов НАТО сбивать иностранные военные самолеты, нарушившие их воздушное пространство. В то же время он отметил, что «каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации».

Ранее в Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать российские самолеты.