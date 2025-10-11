На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-генсек НАТО в своих мемуарах описал беседы с Путиным, Лавровым и Зеленским

Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал о встречах с Путиным и Лавровым
DMITRY ASTAKHOV/AP

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах дал положительную оценку президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РБК со ссылкой на выдержки из новой книги политика.

По словам экс-руководителя Североатлантического альянса, его беседы с российским лидером чаще всего проходили в приятной атмосфере.

«Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали», — отметил Столтенберг.

Политик подчеркнул, что изначально был уверен, что с Москвой можно сотрудничать. Бывший генсек НАТО добавил, что у него не было сомнений относительно соблюдения Россией каких-либо из достигнутых договоренностей.

Также в книге Столтенберг подробно описывает контакты с другими высокопоставленными российскими политиками. Один из них — министр иностранных дел страны Сергей Лавров. В частности, экс-руководитель Североатлантического альянса рассказал о переговорах с главой внешнеполитического ведомства России на Мюнхенской конференции в 2015 году.

Как написал Столтенберг, Лавров производит на него впечатление человека, «способного выдержать любые физические испытания». В то же время политик назвал главу МИД России «особым сочетанием элегантного дипломата и грубияна».

Бывший генсек НАТО уделил внимание и тяжелым разговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он признался, что военный блок делал все возможное, чтобы поддержать Киев, но не хотел отправлять своих солдат на поле боя.

«Это была суровая реальность», — добавил Столтенберг.

Он объяснил, что не мог дать Зеленскому ложную надежду.

Ранее Столтенберг высказался о диалоге Запада и России.

