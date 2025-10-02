На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин напомнил, как Россия стремилась в НАТО

Путин: Россия дважды заявляла, что готова вступить в НАТО, но получила отказ
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Россия дважды заявляла о готовности вступить в Североатлантический альянс, оба раза получила отказ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Выступление главы российского государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Президент Путин, в отличие от авторов разного рода концепций «антихрупких черных лебедей» в духе Нассима Талеба или псевдо-геополитиков а-ля Фарид Закария, является, если можно так выразиться, действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает политолог Илья Ухов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В рамках «Валдая» Путин часто отображает именно ту картину мира, которая уже через несколько лет воплощается в конкретных политических конструкциях и моделях. Безусловно, узловым моментом и ключевой точкой нынешнего этапа мирового развития является распад т.н. поздне-вашингтонской модели мироустройства, считает политолог.

Ранее премьер Дании заявила о войне в Европе.

Отношения России и США
