На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФПИ рассказали, кто контролирует нарративы в медиапространстве

Дмитриев: глобалисты контролируют значительную часть нарративов в медиапространстве
true
true
true
close
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью журналистке Ларе Логан, что часть нарративов в медиапространстве контролируют глобалисты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам не нравится в глобалистских элитах, что они контролируют значительную часть нарративов мейнстримных медиа. Прорваться сквозь эти нарративы в информационном пространстве очень сложно», — отметил Дмитриев.

Он уточнил, что российская точка зрения «совершенно не глобалистская». По словам Дмитриева, российская повестка — «консервативная, основанная на традиционных ценностях».

Дмитриев также заявлял, что Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Он подчеркнул, что считает важным завершение украинского конфликта , однако, по его мнению, нужно иметь реалистичные ожидания о том, каким может быть реальное решение — нужно учесть, что приемлемо для России и что приемлемо для Украины.

Ранее спецпредставитель Путина Дмитриев прилетел на встречу с командой Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами