Макрон анонсировал новые военные поставки Украине от Франции

Макрон: Франция поставит ВСУ дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage
Annegret Hilse/Reuters

Франция планирует поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, запись выступления опубликована на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

«В ближайшие дни мы поставим ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных - прим.) и направим дополнительные самолеты Mirage», — сказал он.

Макрон добавил, что Париж совместно с участниками коалиции «объявит о дополнительных инициативах».

Кроме того, французский лидер заявил, что «коалиция желающих» обязана продолжать помогать Украине в вопросах укрепления энергетической инфраструктуры».

Накануне Макрон заявил, что на Россию следует усилить давление ради скорейшего окончания конфликта на Украине. Он добавил, что приветствует введение новых санкций против Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
