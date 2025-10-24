На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон выступил с призывом в отношении России

Президент Франции Макрон призвал усилить давление на Россию ради Украины
true
true
true
close
Mohammed Badra/Pool/Reuters

На Россию следует усилить давление ради скорейшего окончания конфликта на Украине. С таким призывом в соцсети X выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безоговорочного прекращения огня, мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал президент Франции.

Он добавил, что приветствует принятие новых санкций против РФ со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

По словам Макрона, Франция вместе с европейскими партнерами и в тесном сотрудничестве с США продолжает поддерживать Украину.

21 октября Макрон заявил, что Европа согласовала гарантии безопасности для Украины в рамках «коалиции желающих».

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Он отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но Украина хочет более конкретных вещей. Глава государства также заметил, что 26 стран согласились предоставить соответствующие гарантии.

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами