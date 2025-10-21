На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины

Макрон: переговоры о территориальных уступках может вести только Зеленский
Annegret Hilse/Reuters

Переговоры по территориальным уступкам со стороны Украины может вести лишь ее президент Владимир Зеленский. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, чьи слова приводит Le Monde.

Он заверил, что пока конфликт будет продолжаться, Украина будет получать всю необходимую поддержку. Президент Франции также обвинил Россию в игнорировании «мирного пути» завершения конфликта.

«Если встает вопрос территориальных переговоров, то эти переговоры может вести только президент Зеленский от имени своей страны. Никто другой не имеет на это права. Поэтому Украине решать за себя и за свою территорию, а европейцам - за себя и свою безопасность», — сказал Макрон.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники издания также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.

