Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, я не готова сейчас комментировать», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

21 октября Лефортовский суд Москвы отправил Мельникова под арест на два месяца. Адвокат заявил о намерении обжаловать постановление суда в установленные законом сроки.

По данным «Коммерсанта», топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сейчас он в статусе обвиняемого находится на карантине в СИЗО «Лефортово».

Аквапарк «Аквамир» находился в распоряжении Агентства страхования вкладов в рамках конкурсного производства после банкротства. По версии следствия, деньги от использования имущества аквапарка предназначались для погашения задолженности, но в итоге распределялись между участниками преступной группы, в которой в том числе состоял и Андрей Мельников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кузбассе по делу о мошенничестве задержали экс-главу города Осинники.