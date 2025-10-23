Мошенничество на 4 млрд рублей. В Москве арестовали главу Агентства страхования вкладов

Главу Агентства страхования вкладов Андрея Мельникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в СИЗО «Лефортово». Основанием для ареста топ-менеджера стали показания его подчиненных, которым вменяют хищение 4 млрд рублей, полученных от эксплуатации крупнейшего в Сибири аквапарка. Адвокаты Мельникова намерены оспорить решение суда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве арестовали главу Агентства страхования вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас топ-менеджер в статусе обвиняемого находится на карантине в СИЗО «Лефортово»: суд удовлетворил ходатайство следственного управления ФСБ России о заключении Мельникова под стражу еще 21 октября.

Руководителя агентства изолировали на два месяца, но адвокаты попытаются оспорить решение суда.

По информации Telegram-каналов Mash и Baza, основанием для ареста Мельникова стали показания ранее задержанных экс-заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой. Их обвиняют в хищении почти 4 млрд , полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».

Правоохранительные органы пока не раскрывают роль Мельникова.

Криминальная схема вокруг «Аквамира»

Аквапарк «Аквамир» находился в распоряжении АСВ в рамках конкурсного производства после банкротства. По версии следствия, деньги от использования имущества аквапарка предназначались для погашения задолженности, но в итоге распределялись между участниками преступной группы.

Основным фигурантом по уголовному делу проходил Попелюх, его заключили под стражу 9 октября 2024 года. Долголевой, курировавшей в АСВ юридические вопросы, вменили соучастие в мошенничестве. Ее арестовали 29 апреля 2025 года, в день 46-летия. По информации «Ъ», Долголевой в ближайшее время смягчат меру пресечения и отправят под домашний арест.

Кроме того, по делу проходят еще семь обвиняемых: экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгений Богорад, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, бывший гендиректор аквапарка «Аквамир» Наталия Муханова (экс-замминистра экономического развития Новосибирской области ), а также Ирина Сокотун и Максим Устинов.

Все фигуранты признали свою вину.

«Аквамир» — самый большой в Сибири крытый аквапарк, его площадь составляет 35 тысяч квадратных метров. На возведение объекта направили 6,5 млрд рублей. Аквапарк открылся в октябре 2016 года. В марте 2022 года его признали банкротом.

Чем известен Мельников?

Андрей Мельников родился в 1969 году в Москве. В 1992-м с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова.

С 1991 года входил в группу экспертов президента России, а в 1994–1998-х руководил информационно-аналитическим отделом Российского торгово-финансового союза. Непродолжительное время, с апреля по ноябрь 1998-го, работал в министерстве экономики РФ.

В 1998–1999 годах Мельников участвовал в подготовке федеральных законов о банках и банковской деятельности, банкротстве банков, реструктуризации банков, страховании банковских вкладов. Кроме того, принимал участие в создании Агентства по реструктуризации кредитных организаций, где впоследствии занял пост экономического советника гендиректора, а затем стал его заместителем.

С момента создания АСВ в 2004-м и по 2016-й работал в должности заместителя генерального директора.

С декабря 2016 года в течение года занимал пост министра экономического развития Крыма . Спустя два года стал вице-президентом Ассоциации банков России, курировал аналитическую работу и организацию бизнес-мероприятий ассоциации.

В 2019 году Мельников вернулся в АСВ и занял должность первого заместителя гендиректора. Возглавил агентство 26 января 2022 года.

Мельников награжден почетной грамотой президента РФ, медалью Минобороны «За возвращение Крыма», медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Он женат, в семье есть два ребенка.