В Кремле рассказали об ответных мерах на санкции против России

Песков: Россия будет действовать в соответствии с интересами в ответ на санкции

Российская сторона на данный момент анализирует санкции, которые были обнародованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы будем делать то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях, мы действуем не против кого-то, а во благо себе», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Россия будет дальше придерживаться подобных принципов.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что не намерен сейчас встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

