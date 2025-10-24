В Бельгии призвали Евросоюз искать альтернативу замороженным российским активам

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что Европейскому союзу (ЕС) нужно рассмотреть другие варианты финансирования Украины, не используя российские замороженные активы. Его слова приводит РИА Новости.

«Всегда есть варианты, если вы хотите создать деньги за короткий промежуток времени. Мы же делали это во время финансового кризиса. <...> Недостатком российских денег является то, что вы понятия не имеете, с какими проблемами вы столкнетесь», — сказал он.

До этого премьер-министр Бельгии заявил, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.