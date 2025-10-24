На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Коалиция желающих» хочет передать Украине дальнобойные ракеты

Sky News: коалиция желающих хочет поставить Украине ракеты большой дальности
Офис Президента Украины

Так называемая «коалиция желающих» европейских стран по помощи Украине обсудит в пятницу, 24 октября, вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет. Об этом сообщает канал Sky News.

«В повестку дня сегодняшнего заседания коалиции желающих войдут следующие вопросы. Развертывание на Украине ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что вместе с тем члены «коалиции» обсудят вопрос об изъятии российских замороженных активов в Европе, а также то, как нанести Москве «еще больший удар» в нефтяной сфере.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

При этом президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

Ранее СМИ рассказали о нерешенном вопросе между США и Украиной по Tomahawk.

Переговоры о мире на Украине
