В Госдуме одобрили усиление наказаний за склонение детей к диверсиям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Об этом говорится в решении комитета, размещенного в думской электронной базе.

Депутаты предложили дополнить статью 281.1 (Содействие диверсионной деятельности) положением, которое усиливает уголовную ответственность за диверсии и за вовлечение в диверсионную деятельность детей. За такое преступление может предполагается ввести наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

20 октября в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за совершенные в России диверсии и вербовку диверсантов среди несовершеннолетних. Наказания за диверсии и теракты фактически уравниваются, чем устраняется существующий «законодательный пробел» в этом отношении. Возраст привлечения к ответственности по «диверсионным» статьям Уголовного кодекса будет понижен с 16 до 14 лет, а максимально возможный срок заключения повысят вплоть до пожизненного. Эти меры объясняются ростом числа преступлений такого рода.

