В Госдуме рассказали, как будет работать закон о вовлечении детей в диверсии и теракты

Депутат Чижов: закон о вовлечении детей в диверсии обеспечит безопасность РФ
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Ужесточение наказания взрослым за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, а также понижение возраста наступления уголовной ответственности за совершение таких преступлений призваны обеспечить безопасность России. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Чижов.

«Отныне склонение, вербовка или иное вовлечение несовершеннолетних в преступление террористической или диверсионной направленности будет отдельным составом преступления. За него грозит лишение свободы на 10-20 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей. Максимальное наказание — пожизненный срок», — подчеркнул он.

По словам депутата, в нынешних условиях спецслужбы иностранных государств наращивают психологическое воздействие на россиян и прежде всего на молодежь. Результатом деятельности спецслужб Запада становится все более глубокое вовлечение несовершеннолетних в диверсии против России, считает парламентарий.

Чижов также пояснил, что ранее такого рода преступления тоже пресекались, однако в рамках «более общей статьи» Уголовного кодекса РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

«Отныне действия вовлекающего лица будут квалифицированы по новой статье», — отметил парламентарий.

Кроме того, ужесточается наказание и для самих подростков, добавил Чижов. Как отметил депутат, понижается до 14 лет возраст, с которого наступает уголовная ответственность в таких случаях.

«Этот шаг призван остановить тех, кто планирует устроить нападение и при этом надеется избежать ответственности по возрасту», — заявил он.

20 октября в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за совершенные в России диверсии и вербовку диверсантов среди несовершеннолетних. Наказания за диверсии и теракты фактически уравниваются, чем устраняется существующий «законодательный пробел» в этом отношении. Возраст привлечения к ответственности по «диверсионным» статьям Уголовного кодекса будет понижен с 16 до 14 лет, а максимально возможный срок заключения повысят вплоть до пожизненного. Эти меры объясняются ростом числа преступлений такого рода.

Ранее в Красноярске подросток был задержан за передачу данных ВСУ.

