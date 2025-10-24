Сохранение контроля России над территорией Донбасса станет наименее худшим вариантом урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив», — говорится в материале.

21 октября агентство Reuters сообщило, что Россия направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. Согласно полученной информации, в документе, известном как non-paper (неофициальный дипломатический меморандум), Москва подтвердила свои прежние требования, включающие установление контроля над всей территорией Донбасса.

22 октября писатель Захар Прилепин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на передачу России оставшейся под контролем Киева части Донбасса. Даже при условии отсутствия претензий со стороны РФ на оставшиеся территории Запорожья и Херсонской области для украинского лидера передача земель неприемлема, считает писатель.

