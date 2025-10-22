Прилепин высказался о передаче России всего Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на передачу России оставшейся под контролем Киева части Донбасса. Такое мнение выразил писатель Захар Прилепин, передает ТАСС.

«И политический правящий класс Украины, и Зеленский не способны взять и отдать за бесплатно, «за так» территорию Донбасса», — подчеркнул он.

Даже при условии отсутствия претензий со стороны РФ на оставшиеся территории Запорожья и Херсонской области для Зеленского передача земель неприемлема, считает писатель.

Захар Прилепин, получивший ранения при подрыве автомобиля в мае 2023 года, решил подписать контракт с Минобороны и вернуться в зону СВО. Там он когда-то служил в составе Росгвардии. Публицист получил множество травм при покушении, в том числе перелом позвоночника, но «не собирается соскакивать».

Прилепин также является автором и ведущим нескольких ток-шоу, они продолжат выходить. По словам писателя, свои программы он записывает за три-четыре месяца до их выхода, так как часто находится в командировках.

В эфир в интернете сейчас выходит его шоу «Захар Плюс», для которого заранее записаны 16 выпусков. Этих выпусков хватит на половину срока военного контракта, подсчитал Прилепин. Также он планирует записать около 8-12 выпусков «Уроков русского».

Ранее сообщалось, что Прилепин приостановит писательскую деятельность.