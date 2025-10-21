На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли неожиданный пункт плана ЕС и Украины по урегулированию конфликта

Bloomberg: план ЕС и Украины по урегулированию включает снятие санкций с России
David Mdzinarishvili/Reuters

Европейские страны совместно с Украиной сформировали план урегулирования конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта с Россией по нынешней линии фронта. Согласно инициативе, реализацию плана планируется возложить на совет под руководством президента США Дональда Трампа. В числе прочего документ предусматривает поэтапное снятие санкций с России.

Как пишет Bloomberg, при этом около $300 млрд замороженных активов Центробанка будут возвращены Москве только после согласия участвовать в восстановлении Украины. В случае «повторного нападения» ограничения будут автоматически восстановлены.

20 октября Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. После встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским глава Белого дома публично призвал к прекращению огня, и эту позицию украинский президент затем поддержал в комментариях журналистам.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа требовал от Зеленского пойти на уступки Путину.

