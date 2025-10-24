Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает мирное урегулирование конфликта на Украине как поражение. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в эфире подкаста PBD Podcast.

«Полагаю, он не хочет поражения, он рассматривает мир как поражение. Но это ужасное руководство [страной], нужно смотреть на мир как на победу», — сказала законодатель.

Луна добавила, что Зеленский, отказываясь от выборов, «поступает неправильно по отношению к собственному народу». По ее словам, в США в годы гражданской войны процедура проводилась.

21 октября депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине. Парламентарий считает, что заявлениям украинского лидера и его «очередной готовности к мирным соглашениям» доверять не стоит.

Ранее Зеленский рассказал о первом шаге на пути к миру на Украине.