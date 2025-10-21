В Госдуме заявили о лихорадочной попытке Зеленского отсрочить мир

Депутат Шеремет: Зеленский загнан в угол и пытается отсрочить мир на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

Депутат считает, что заявлениям украинского лидера и его «очередной готовности к мирным соглашениям» доверять не стоит.

«Таким образом недоговороспособный диктатор тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке, минимизируя для себя политические и военные риски», — считает Шеремет.

По мнению депутата, впоследствии Зеленский «в свойственной ему манере» публично откажется от всех своих заявлений.

20 октября Зеленский признал, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне сотрудники администрации президента США Дональда Трампа требовали выхода Украины из Донбасса. Кроме того, Зеленский отметил, что в Белом доме обеспокоены возможностью Киева воспользоваться паузой для подготовки к военному наступлению.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.