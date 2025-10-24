На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил об отсутствии альтернативы ООН

Лукашенко: альтернативы ООН в современном мире не существует
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша с 80-летним юбилеем организации, подчеркивая, что в настоящий момент альтернативны ей не существует. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Наша страна принимала участие в подготовке Устава ООН и с гордостью вошла в состав государств — основателей организации, альтернативы которой не существует и сегодня», — сказал он.

По словам белорусского лидера, ООН остается самой важной площадкой для переговоров и поиска компромиссов для решения вопросов в области конфликтов и глобальных угроз.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо продолжать миссию организации и поддерживать ее в укреплении мира. Президент высоко оценил личный вклад Гутерриша в урегулирование конфликтов и сохранение ценностей, заложенных в Устав организации, а также подтвердил полную поддержку со стороны Белоруссии.

До этого страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посчитали необходимым реформировать ООН, чтобы адаптировать ее к сегодняшним реалиям. Об этом сообщало ТАСС со ссылкой на декларацию, подписанную на саммите организации в китайском городе Тяньцзине.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами