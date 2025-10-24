Лукашенко заявил об отсутствии альтернативы ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша с 80-летним юбилеем организации, подчеркивая, что в настоящий момент альтернативны ей не существует. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Наша страна принимала участие в подготовке Устава ООН и с гордостью вошла в состав государств — основателей организации, альтернативы которой не существует и сегодня», — сказал он.

По словам белорусского лидера, ООН остается самой важной площадкой для переговоров и поиска компромиссов для решения вопросов в области конфликтов и глобальных угроз.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо продолжать миссию организации и поддерживать ее в укреплении мира. Президент высоко оценил личный вклад Гутерриша в урегулирование конфликтов и сохранение ценностей, заложенных в Устав организации, а также подтвердил полную поддержку со стороны Белоруссии.

До этого страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посчитали необходимым реформировать ООН, чтобы адаптировать ее к сегодняшним реалиям. Об этом сообщало ТАСС со ссылкой на декларацию, подписанную на саммите организации в китайском городе Тяньцзине.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН.