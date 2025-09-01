В ШОС выступили за реформирование ООН

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают необходимым реформировать ООН, чтобы адаптировать ее к сегодняшним реалиям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на декларацию, подписанную на саммите ШОС в китайском городе Тяньцзине.

«Они (главы государств — членов ШОС. — «Газета.Ru») считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах ООН», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что создание ООН как основы современной системы международных отношений стало одним из важнейших итогов Второй мировой войны. Организация за последние 80 лет утвердилась как уникальное межгосударственное объединение, в рамках которого были созданы востребованные формы взаимодействия между странами по вопросам поддержания мира и обеспечения социально-экономического развития.

По мнению государств — членов ШОС, обеспечение прочного глобального мира возможно только при безусловном соблюдении всеми странами принципов Устава ООН и международного права.

С 31 августа по 1 сентября в КНР проходит саммит ШОС, в котором, в том числе, принимает участие президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств — членов организации, российский лидер отметил, что ШОС шаг за шагом наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов. Он подчеркнул, что организация стала мощным локомотивом процессов глобального развития.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о «единогласном призыве» ШОС к реформированию ООН.