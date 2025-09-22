На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН

Эрдоган: ООН больше не способна выполнять свои основные функции
Depo/Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) в нынешнем виде не способна выполнять свои основные функции по урегулированию кризисов. Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для американского журнала Newsweek.

«ООН, созданная после Второй мировой войны для поддержания мира и безопасности, к сожалению, больше не способна выполнять свою основную функцию перед лицом современных кризисов и конфликтов», — написал турецкий лидер.

По его словам, Совет Безопасности ООН оказался ограничен интересами всего пяти стран. Эрдоган заявил, что структура организации нуждается в «безотлагательной» реформе, чтобы ее участники могли вырабатывать справедливые решения для решения глобальных проблем.

Политик подчеркнул, что для Турции дипломатия остается основой внешней политики, несмотря снижение эффективности ООН.

16 сентября Гутерриш, выступая на пресс-конференции в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что реформа Совбеза имеет «полный смысл», так как сейчас его состав не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, что, по его мнению, создает не только проблему легитимности, но и вызывает трудности с эффективностью.

Ранее Россия поддержала идею о реформировании Совбеза ООН.

