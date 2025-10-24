На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампу предлагали на выбор три плана санкций против России

WSJ: Трампу перед введением санкций представили три плана ограничений против РФ
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу перед введением санкций против России предлагали три плана санкционного давления на Москву – «жесткий», «средний» и «мягкий» варианты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«По словам официальных лиц, Трампу были представлены три плана санкций: жесткий вариант, направленный непосредственно против российской промышленности и высшего руководства России; средний вариант, направленный против российской энергетической отрасли; и более мягкий вариант, включающий более ограниченные санкции», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп выбрал «средний» вариант санкционного давления.

Как пишет WSJ, высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп ясно дал понять необходимость положить конец конфликту на Украине.

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.

Санкции против России
