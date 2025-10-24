На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали, как Зеленский стал рекламировать оружие Европы

Генерал Попов: Швеция использует Зеленского для рекламы своих истребителей
Jonathan Ernst/Reuters

Швеция использует украинского лидера Владимира Зеленского в целях рекламы своих истребителей Gripen. Об этом aif.ru заявил военный летчик генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«По сути, Швеция просто использует Зеленского. Здесь может быть два варианта. Первый: Стокгольм просто хочет опробовать свои самолеты в условиях боевых действий… Второй: хотят подсадить Киев условно на кредит столетний», — подчеркнул он.

До этого авторы канала «Архангел спецназа» писали о том, что истребители Gripen, которые Швеция намерена передать Украине, могут оснащаться дальнобойными ракетами Taurus.

По данным авторов канала, у Украины имеется необходимая инфраструктура для использования шведских истребителей. Аэродромы Ивано-Франковска, Дубно и Василькова изначально модернизировали под западные самолеты, обращают внимание в «Архангеле спецназа».

22 октября Швеция и Украина подписали письмо, которое открывает путь для будущих поставок шведских истребителей Gripen E. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в России заявили, что Швеция не сможет дать Украине 150 истребителей.

