В России заявили, что Швеция не сможет дать Украине 150 истребителей

Швеция не сможет передать Украине 150 истребителей Jas 39 Gripen Е. Об этом «Ленте.ру» заявил военный аналитик Василий Дандыкин.

«150 истребителей — это на 50 больше, чем есть в военно-воздушных силах самой Швеции», — отметил эксперт.

По оценке Дандыкина, шведские истребители стоит дорого, и шведы просто «не найдут» таких денег.

22 октября Швеция и Украина подписали письмо, которое открывает путь для будущих поставок шведских истребителей Gripen E. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кристерссона, речь идет о потенциальном контракте на производство и экспорт 100–150 боевых самолетов этой модели для Украины. Первую партию истребителей Украина сможет получить не ранее, чем через три года.

Ранее издание Politico сообщило, что страны НАТО давят на союзников, не желающих покупать Киеву оружие у США.