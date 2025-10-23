На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры: Украина сможет запускать ракеты Taurus со шведских истребителей Gripen

«Архангел спецназа»: истребители Gripen могут нести с собой ракеты Taurus
Angelika Warmuth/Reuters

Шведские истребители Gripen, которые Швеция намерена передать Украине, могут оснащаться дальнобойными ракетами Taurus. Об этом говорится в Telegram-канале «Архангел спецназа».

«Сами «Грипены» считаются неплохими машинами с точки зрения своих возможностей. Они могут оснащаться различным вооружением, начиная от крылатых ракет, в том числе «Таурусами» и заканчивая бомбами», — говорится в сообщении.

По данным авторов канала, у Украине имеется необходимая инфраструктура для использования шведских истребителей. Аэродромы Ивано-Франковска, Дубно и Василькова изначально модернизировали под западные самолеты, обращают внимание в «Архангеле спецназа».

Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Именно там и базируются периодически F-16, поэтому с этим проблем не возникнет», — пишут они.

При этом, как отмечается, детали поставок, цена, сроки передачи самолетов Киев и Стокгольм пока не обсуждали.

22 октября Швеция и Украина подписали письмо, которое открывает путь для будущих поставок шведских истребителей Gripen E. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кристерссона, речь идет о потенциальном контракте на производство и экспорт 100–150 боевых самолетов этой модели для Украины. Первую партию истребителей Украина сможет получить не ранее, чем через три года.

Ранее в России заявили, что Швеция не сможет дать Украине 150 истребителей.

