На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не буди лихо, пока оно тихо»: в Госдуме назвали бесполезной закупку Украиной шведских истребителей

Депутат Колесник: шведские истребители Gripen — не конкуренты военной технике России
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Лучше бы Украина не закупала у Швеции истребители Gripen — российская техника все равно их уничтожит, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, киевскому режиму не удастся изменить ход СВО.

«У нас любые самолеты лучше этих Gripen. Да, они наносят определенный ущерб, но не являются абсолютно нашими конкурентами. В случае чего они будут сбиты, уничтожены, и не изменит это ход войны. Но, конечно, любое летальное оружие наносит вред нашим войскам, с этим спорить не приходится. Не бывает войны без потерь, но лучше бы они этого не делали. Ни те, ни другие — этот бы не просил, шведы бы не давали. Не буди лихо, пока оно тихо», — сказал Колесник.

Политик отметил, что еще не известно, будут ли украинские летчики управлять шведскими истребителями.

«Переучивать их на эти самолеты — довольно сложная задача, поэтому могут там сидеть шведы или какая-то другая национальность западная. Надо будет тогда делать из этого выводы», — заключил Колесник.

22 октября Швеция и Украина подписали письмо, которое открывает путь для будущих поставок шведских истребителей Gripen E. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кристерссона, речь идет о потенциальном контракте на производство и экспорт 100–150 боевых самолетов этой модели для Украины. Первую партию истребителей Украина сможет получить не ранее, чем через три года.

Ранее издание Politico сообщило, что страны НАТО давят на союзников, не желающих покупать Киеву оружие у США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами