На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канада начинает публичное обсуждение торгового соглашения с США и Мексикой

Канада проведет новый раунд консультаций по соглашению с Мексикой и США
true
true
true
close
Global Look Press

Министерство иностранных дел Канады сообщило о начале нового этапа общественных консультаций, касающихся торгового соглашения между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами (CUSMA). Об этом пишет РИА Новости.

«Доминик Леблан <...> министр, ответственный за торговлю между Канадой и США <...> объявил о запуске общественных консультаций по функционированию Соглашения Канада–США–Мексика», – говорится в заявлении.

Уточняется, что первый этап общественных консультаций был проведен в Канаде в прошлом году. По мнению канадского правительства, проведение подобных консультаций предоставит гражданам Канады возможность высказать свое мнение по поводу указанного соглашения.

19 сентября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада и Мексика привержены партнерству с Соединенными Штатами и заинтересованы в том, чтобы сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным.

В конце августа сообщалось, что Канада, стремясь снизить напряженность в отношениях с Белым домом, намерена отменить ответные пошлины на широкий спектр американских товаров.

Ранее Канада зафиксировала максимальное со времен коронавируса снижение ВВП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами