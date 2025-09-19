Канада начинает публичное обсуждение торгового соглашения с США и Мексикой

Канада проведет новый раунд консультаций по соглашению с Мексикой и США

Министерство иностранных дел Канады сообщило о начале нового этапа общественных консультаций, касающихся торгового соглашения между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами (CUSMA). Об этом пишет РИА Новости.

«Доминик Леблан <...> министр, ответственный за торговлю между Канадой и США <...> объявил о запуске общественных консультаций по функционированию Соглашения Канада–США–Мексика», – говорится в заявлении.

Уточняется, что первый этап общественных консультаций был проведен в Канаде в прошлом году. По мнению канадского правительства, проведение подобных консультаций предоставит гражданам Канады возможность высказать свое мнение по поводу указанного соглашения.

19 сентября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада и Мексика привержены партнерству с Соединенными Штатами и заинтересованы в том, чтобы сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами более справедливым и эффективным.

В конце августа сообщалось, что Канада, стремясь снизить напряженность в отношениях с Белым домом, намерена отменить ответные пошлины на широкий спектр американских товаров.

Ранее Канада зафиксировала максимальное со времен коронавируса снижение ВВП.