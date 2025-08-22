Канада отменит ответные пошлины на товары из США

Канада, стремясь снизить напряженность в отношениях с Белым домом, намерена отменить ответные пошлины на широкий спектр американских товаров. Это будет касаться всей продукции, которая соответствует соглашению между США, Мексикой и Канадой, сообщает Bloomberg.

В статье отмечается, что премьер-министр Марк Карни объявит о своем решении в пятницу, 22 августа, после встречи с членами кабинета министров.

Если это произойдет, то широкий спектр потребительских товаров, произведенных в США, больше не будет облагаться 25%-ной пошлиной при Канада хочет изменить свою тарифную политику, чтобы она больше соответствовала мерам США.

В феврале 2025 года США ввели 25-процентные таможенные пошлины на импорт товаров из Канады. Исключением стали импортируемые из Канады энергия и энергоресурсы — на них тариф составил 10%. Цель мер — снизить торговый дефицит США, остановить нелегальную иммиграцию и прекратить поставки фентанила через границы с Канадой и Мексикой.

В ответ Канада ввела 25-процентные пошлины на ряд товаров из США, в частности на продовольствие. Среди американских продуктов, которые будут облагаться пошлинами, — мясо, молоко и молочные продукты, фрукты и овощи.

Ранее Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом США.