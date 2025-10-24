На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп начал модернизацию защитного бункера под Белым домом

CBC: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом
Mark Schiefelbein/AP

Администрация президента США Дональда Трампа начала модернизацию подземного бункера под Белым домом, построенного еще во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации.

Согласно публикациям в СМИ, работы в Восточном крыле Белого дома включают не только строительство бального зала, но и реконструкцию защитного сооружения, где расположен Президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (PEOC).

Подземное убежище было построено для защиты президента Франклина Рузвельта от возможных воздушных атак на Вашингтон. В современной истории бункер использовался несколько раз — после терактов 11 сентября 2001 года и в 2020 году, когда Трамп укрывался там во время протестов, связанных с Джорджем Флойдом.

Источники в американских СМИ отмечают, что источник финансирования модернизации бункера остается неизвестным, в то время как строительство бального зала осуществляется на деньги спонсоров.

Трамп не впервые строит планы внести изменения в территорию Белого дома. Во вторник сообщалось, что президент США хочет снести восточное крыло Белого дома ради нового бального зала.

Ранее Трампа обвинили в «разрушении» Белого дома.

