Трамп начал модернизацию защитного бункера под Белым домом

Администрация президента США Дональда Трампа начала модернизацию подземного бункера под Белым домом, построенного еще во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации.

Согласно публикациям в СМИ, работы в Восточном крыле Белого дома включают не только строительство бального зала, но и реконструкцию защитного сооружения, где расположен Президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (PEOC).

Подземное убежище было построено для защиты президента Франклина Рузвельта от возможных воздушных атак на Вашингтон. В современной истории бункер использовался несколько раз — после терактов 11 сентября 2001 года и в 2020 году, когда Трамп укрывался там во время протестов, связанных с Джорджем Флойдом.

Источники в американских СМИ отмечают, что источник финансирования модернизации бункера остается неизвестным, в то время как строительство бального зала осуществляется на деньги спонсоров.

Трамп не впервые строит планы внести изменения в территорию Белого дома. Во вторник сообщалось, что президент США хочет снести восточное крыло Белого дома ради нового бального зала.

Ранее Трампа обвинили в «разрушении» Белого дома.