Трампа обвинили в «разрушении» Белого дома

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон публично обвинила президента США Дональда Трампа в разрушении архитектурного облика Белого дома. Соответствующее заявление экс-госсекретарь разместила в социальной сети X.

«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — написала Клинтон, комментируя планы по сносу части Восточного крыла для создания прохода к строящемуся бальному залу.

В августе Трамп заявил о планах масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн.

Одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 тыс. квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди. Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна.

Как писала газета The Hill, некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа.

Ранее Трамп на видео похвастался золотым декором для кабинета в Белом доме.