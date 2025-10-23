Трамп хочет снести восточное крыло Белого дома ради нового бального зала

Восточное крыло Белого дома — резиденции президента США — могут снести ради постройки нового бального зала; к этому призывает американский лидер Дональд Трамп, сообщает телерадиокомпания «Би-би-си».

Отмечается, что работы обойдутся в $250 млн. Проект, по всей видимости, стал значительно масштабнее, поскольку еще летом Трамп заявлял, что бальный зал будет пристройкой, которая «не помешает» восточному крылу.

В связи с этим возросла критика в адрес проекта со стороны экоактивистов и оппозиционных политиков: его называют непрозрачным и считают, что он может навредить историческому наследию, хотя Белый дом не подпадает под действие американского закона о сохранении национального исторического наследия 1966 года.

Сам президент Штатов все обвинения отвергает и называет проект реконструкции здания администрации «музыкой для моих ушей».

Ожидается, что все работы будут завершены к концу президентского срока Трампа.

Ранее Хиллари Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома.