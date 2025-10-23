На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп хочет снести восточное крыло Белого дома ради нового бального зала

Трамп решил снести восточное крыло Белого дома для постройки бального зала
true
true
true
close
Ron Edmonds/AP

Восточное крыло Белого дома — резиденции президента США — могут снести ради постройки нового бального зала; к этому призывает американский лидер Дональд Трамп, сообщает телерадиокомпания «Би-би-си».

Отмечается, что работы обойдутся в $250 млн. Проект, по всей видимости, стал значительно масштабнее, поскольку еще летом Трамп заявлял, что бальный зал будет пристройкой, которая «не помешает» восточному крылу.

В связи с этим возросла критика в адрес проекта со стороны экоактивистов и оппозиционных политиков: его называют непрозрачным и считают, что он может навредить историческому наследию, хотя Белый дом не подпадает под действие американского закона о сохранении национального исторического наследия 1966 года.

Сам президент Штатов все обвинения отвергает и называет проект реконструкции здания администрации «музыкой для моих ушей».

Ожидается, что все работы будут завершены к концу президентского срока Трампа.

Ранее Хиллари Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома.

