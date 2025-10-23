На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство КНР обратилось к США с призывом из-за России

Посольство Китая: США не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и Рссиии
Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй призвал третьи страны не вмешиваться в сотрудничество Китая и России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

«Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны», — сказал дипломат.

В конце сентября в постпредстве КНР при Всемирной торговой организации заявили, что попытки Соединенных Штатов вынудить Китай отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на отношения между Москвой и Пекином.

30 августа президент РФ Владимир Путин сказал, что экономические отношения России и Китая находятся на небывало высоком уровне. По его словам, с 2021 года рост товарооборота между двумя странами достиг порядка $100 млрд. При этом расчеты между РФ и КНР практически полностью переведены на национальные валюты, отметил российский лидер.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и России «закалена огнем и скреплена кровью».

