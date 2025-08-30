Путин прокомментировал уровень экономических отношений с Китаем

Путин заявил о небывало высоком уровне экономических отношений России с Китаем

Президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что экономические отношения России и Китая находятся на небывало высоком уровне. Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

По его словам, с 2021 года рост товарооборота между двумя странами достиг порядка $100 млрд. При этом расчеты между РФ и КНР практически полностью переведены на национальные валюты, добавил Путин.

Он уточнил, что по объему двусторонней торговли Россия заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнеров Китая.

До этого в Кремле сообщили, что Путин в преддверии визита в Китай дал интервью информационному агентству Синьхуа. Визит Путина в Китай запланирован на 31 августа – 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, после чего отправится в Пекин для проведения мероприятий в рамках официального визита.

Также Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа высоко оценил личные и политические качества председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае.