В Китае оценили отношения с РФ на фоне давления США

Постпредство КНР: давление США не скажется на контрактах с РФ по энергоносителям
Depositphotos

Попытки США вынудить Китай отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на отношения между странами. Об этом РИА Новости заявили в постпредстве Китая при Всемирной торговой организации.

«Нет, я так не думаю», — сказали в постпредстве КНР в ответ на вопрос, повлияет ли позиция США на контракты между Китаем и РФ в области энергоносителей.

В ведомстве подчеркнули, что отношения России и Китая «всесторонние и глубокие».

До этого президент США Дональд Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил ввести пошлины в размере от 50 до 100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, эта мера поможет прекратить военный конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что после прекращения огня пошлины в отношении Китая будут отменены.

Китай выступил против введения ограничительных мер в торгово-экономической сфере. В министерстве коммерции КНР отметили, что введение пошлин США против Китая за закупку нефти из РФ может нанести серьезный удар по глобальной торговле.

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп не готов ввести санкции против РФ без Европы.

