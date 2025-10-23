Bloomberg рассказал о противниках Си Цзиньпина в армии Китая

Bloomberg: девять уволенных генералов КНР были противниками Си Цзиньпина

Уволенные на днях председателем КНР Си Цзиньпином генералы китайской армии могли быть частью одной группы противников действующего руководства республики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Формирование фракций, способных каким-либо образом бросить вызов Си Цзиньпину, давно является красной линией для высшего руководства Китая, стремящегося консолидировать власть и предотвратить появление конкурирующих клик», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что уволенные генералы часто взаимодействовали друг с другом во время службы и были связаны с командованием, отвечающим за операции на Тайване.

При этом эксперты отмечают, что реальная причина отставки офицеров неизвестна. Предполагается, что их могли уволить за взятки, неподчинение приказам либо за прямую критику руководства.

Об увольнении генералов стало известно 17 октября. По данным The Wall Street Journal, среди прочих в сложил свои полномочия один из наиболее влиятельных военных страны Хэ Вэйдун. Официальной причиной увольнения послужили «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты урегулирования на Украине.