На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg рассказал о противниках Си Цзиньпина в армии Китая

Bloomberg: девять уволенных генералов КНР были противниками Си Цзиньпина
close
China Daily CDIC/Reuters

Уволенные на днях председателем КНР Си Цзиньпином генералы китайской армии могли быть частью одной группы противников действующего руководства республики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Формирование фракций, способных каким-либо образом бросить вызов Си Цзиньпину, давно является красной линией для высшего руководства Китая, стремящегося консолидировать власть и предотвратить появление конкурирующих клик», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что уволенные генералы часто взаимодействовали друг с другом во время службы и были связаны с командованием, отвечающим за операции на Тайване.

При этом эксперты отмечают, что реальная причина отставки офицеров неизвестна. Предполагается, что их могли уволить за взятки, неподчинение приказам либо за прямую критику руководства.

Об увольнении генералов стало известно 17 октября. По данным The Wall Street Journal, среди прочих в сложил свои полномочия один из наиболее влиятельных военных страны Хэ Вэйдун. Официальной причиной увольнения послужили «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты урегулирования на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами