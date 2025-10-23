Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты урегулирования на Украине

Bloomberg: Трамп хочет обсудить с Си Цзиньпином поставки нефти из РФ в КНР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином закупки российской нефти со стороны КНР. Об этом пишет Bloomberg.

Главы государств планируют провести встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Мероприятие состоится с 31 октября по 1 ноября.

«На самом деле я буду говорить с ними (членами делегации КНР — «Газета.Ru») о том, как нам положить конец конфликту между РФ и Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще», — рассказал Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что Си Цзиньпин будет «очень восприимчив» к его мнению.

22 октября Трамп встретился с журналистами и заявил, что председатель КНР может оказать влияние на ход мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В частности, по мнению президента США, Си Цзиньпин способен оказать большое влияние на российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.

До этого хозяин Белого дома сообщил, что отменил очную встречу с президентом РФ в Венгрии. Как он сказал, проведение саммита «показалось ему неправильным». Комментируя ситуацию, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон все еще хочет провести встречу с представителями Москвы.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение конфликта на Украине до конца октября.