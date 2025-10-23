На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты урегулирования на Украине

Bloomberg: Трамп хочет обсудить с Си Цзиньпином поставки нефти из РФ в КНР
close
Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином закупки российской нефти со стороны КНР. Об этом пишет Bloomberg.

Главы государств планируют провести встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Мероприятие состоится с 31 октября по 1 ноября.

«На самом деле я буду говорить с ними (членами делегации КНР — «Газета.Ru») о том, как нам положить конец конфликту между РФ и Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще», — рассказал Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что Си Цзиньпин будет «очень восприимчив» к его мнению.

22 октября Трамп встретился с журналистами и заявил, что председатель КНР может оказать влияние на ход мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В частности, по мнению президента США, Си Цзиньпин способен оказать большое влияние на российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.

До этого хозяин Белого дома сообщил, что отменил очную встречу с президентом РФ в Венгрии. Как он сказал, проведение саммита «показалось ему неправильным». Комментируя ситуацию, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон все еще хочет провести встречу с представителями Москвы.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение конфликта на Украине до конца октября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами