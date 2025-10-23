На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский похвастался ракетами, которые пролетят до 3000 км

Зеленский: Украина производит ракеты, которые пролетят до 3 тысяч километров
Efrem Lukatsky/AP

Украина на своей территории производит дальнобойные ракеты, полет которых может достигать трех тысяч километров. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает агентство Reuters.

22 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты Америки сняли ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет большой дальности западного производства.

24 августа WSJ писало, что администрация США с конца весны запрещает Украине применять американские тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

На этом фоне Зеленский также говорил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

Ранее СМИ рассказали о нерешенном вопросе между США и Украиной по Tomahawk.

