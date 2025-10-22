На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты

WSJ: США сняли ключевое ограничение на использование ВСУ ракет большой дальности
U.S. Marine/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки сняли ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет большой дальности западного производства. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американских официальных кругах.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками, что позволило Киеву усилить атаки на цели на территории России и усилить давление на Кремль», — заявили собеседники издания.

24 августа WSJ писало, что администрация США с конца весны запрещает Украине применять американские тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

По данным издания, запрет был введен заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби, который установил специальный «обзорный механизм» для запросов Киева. Этот механизм распространяется не только на американское оружие, но и на европейские поставки, использующие компоненты или разведданные США, включая британские ракеты Storm Shadow.

Ранее СМИ рассказали о нерешенном вопросе между США и Украиной по Tomahawk.

Новости Украины
