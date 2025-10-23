В США раскрыли детали, как будут работать новые санкции против России

Финансовые учреждения Запада на фоне новых санкций Вашингтона против нефтяного сектора РФ прекратят сотрудничество с «Лукойлом» и «Роснефтью». Об этом сообщает CNN.

«По словам Элины Рыбаковой, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона (аналитического центра, расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия), любое финансовое учреждение, помогающее этим компаниям осуществлять транзакции, теперь еще раз подумает, прежде чем делать это», — сообщает телеканал.

Если банк будет уличен в сотрудничестве с компаниями, находящимися под санкциями, «он потеряет доступ к рынкам США, доллару США и американским платёжным системам», отметила она.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа.