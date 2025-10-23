В Индии связали с Трампом отказ Моди приехать на саммит АСЕАН

Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди об участии в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 26-28 октября в Куала-Лумпуре в онлайн-формате может быть связано с тем, что он не хочет встречаться на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Times of India.

По ее данным, на решение премьера, возможно, оказало влияние не только отсутствие прогресса на торговых переговорах Индии и США, но и разногласия по поводу поддержки Пакистана Соединенными Штатами, которая выросла после возвращения Трампа в Белый дом.

15 октября Трамп заявил, что Моди якобы заверил его о готовности прекратить закупки российской нефти. По словам американского лидера, если Индия не приобретает нефть у России, то дело сильно упрощается.

Позже в индийском МИД заявили, что в министерстве ничего не известно о телефонном разговоре между Моди и Трампом.

Ранее Моди заявил о поддержке инициатив Трампа по миру на Украине.