СМИ: о переговорах Трампа и Моди в МИД Индии не знают

RT: телефонных разговоров между премьером Моди и Трампом вчера не было

В Министерстве иностранных дел Индии не в курсе, разговора между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Нарендрой Моди не было. Об этом пишет RT, ссылаясь на источник в индийском МИД.

«В индийском МИД заявили, что им ничего не известно о телефонном разговоре между премьером Моди и Трампом», — говорится в посте.

Накануне Трамп заявил, что Моди заверил его о готовности прекратить закупки российской нефти. По словам американского лидера, если Индия не приобретает нефть у России, то дело сильно упрощается. Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

Президент США также выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 сентября Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

