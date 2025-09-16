Моди заявил о поддержке инициатив Трампа по миру на Украине

Индия поддерживает прилагаемые США усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди после телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», — написал он.

Моди выразил благодарность американскому лидеру за телефонный звонок и поздравления с днем рождения.

«Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень», — заверил он Трампа.

17 сентября премьеру Индии исполняется 75 лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Об этом сообщила индийская газета The Pioneer. Издание добавило, что Трамп уже подтвердил свое участие в саммите. При этом о визите Моди в столицу Малайзии пока не объявлялось.

Ранее в США раскритиковали Моди за сотрудничество с Россией и Китаем.