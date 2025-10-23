Захарова высмеяла решение ЕС не поставлять в Россию розы, листву и ветки деревьев

Захарова: в 20-м пакете санкций ЕС запретит перепелиным птицам летать в Россию

Решение ЕС ввести запрет на экспорт в Россию роз, рододендрон, азалий, листвы и веток деревьев приведет к еще более абсурдным решениям Брюсселя в области санкций против РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакета Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», — написала она.

Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Евросоюз внес в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Также новый пакет включает запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что у россиян могут возникнуть проблемы с переводами денег за рубеж, а также оплатой иностранных товаров и услуг из-за новых санкций ЕС и США.

Ранее Евросоюз ввел санкции против российского золотодобытчика.