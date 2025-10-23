На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз ввел санкции против российского золотодобытчика

ЕС ввел санкции против золотодобывающей компании «Полюс»
close
Umit Bektas/Reuters

Евросоюз ввел санкции против российской золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Публичное акционерное общество «ПОЛЮС», — говорится в сообщении.

23 октября ЕС официально утвердил новые санкции против России. В перечень ограничений попали более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Также санкции включают запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов.

Кроме того, рестрикции коснулись транзакций пяти российских банков.

В этот же день США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Антироссийские рестрикции затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона воспринимает решение минфина США о введении санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» в качестве контрпродуктивного знака, но особых проблем для страны оно не создаст.

Ранее в Эстонии рассказали о влиянии нового пакета санкций на туризм в России.

