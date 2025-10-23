Названы последствия санкций ЕС и США против России

У россиян могут возникнуть проблемы с переводами денег за рубеж, а также оплатой иностранных товаров и услуг из-за новых санкций ЕС и США. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Также он не исключил рост цен в России из-за рестрикций.

«Финансовый сектор остается под прицелом. Любые новые ограничения на взаимодействие с российскими банками, включая так называемые «вторичные санкции» против иностранных финансовых институтов, работающих с Россией, создают дополнительные сложности для трансграничных платежей. Для простых россиян это означает проблемы с международными переводами, оплатой иностранных сервисов и товаров, а также усложнение логистики импорта, что, в свою очередь, может привести к росту цен на импортные товары и снижению их доступности. Усиление контроля над обходом санкций также сказывается на курсе рубля, который может демонстрировать повышенную волатильность в ответ на новостные поводы», — отметил эксперт.

По его словам, влияние на жизнь простых граждан ощущается в первую очередь через инфляцию и доступность товаров. Ограничение доступа к импортным комплектующим и технологиям (включая микроэлектронику, оборудование для производства) заставляет российские компании искать более дорогие и менее качественные альтернативы или налаживать параллельный импорт, что увеличивает конечную стоимость продукции, подчеркнул Трепольский.

Он сказал, что российские власти и бизнес научились адаптироваться, создавая новые логистические и финансовые коридоры (прежде всего через дружественные страны). Однако эта адаптация сама по себе требует времени, ресурсов и, как правило, приводит к увеличению транзакционных издержек и, соответственно, росту цен для конечного потребителя, посетовал эксперт.

«В целом, новые санкции не приведут к мгновенному коллапсу, но будут постепенно «подтачивать» наш экономический потенциал и создавать постоянное инфляционное давление. Для россиян это означает сохранение режима «ограниченного выбора» на рынке товаров, перманентную курсовую волатильность и, возможно, замедление роста реальных доходов из-за высокой инфляции и сдержанных инвестиций в гражданские сектора экономики», — заключил эксперт.

Ранее ЕС и США ввели санкции против России.